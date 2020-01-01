المدير الرياضي لدورتموند: لا نستطيع قتل المباريات

حديث حاد من المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند عقب الخسارة من ليفركوزن

قال ميتشيل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند فريقه لم ينجح في قتل المباراة في الوقت الذي كان متفوقًا فيه ويستطيع إنهاء الأمور.

وكان بوروسيا دورتموند قد سقط في مباراة دراماتيكية أمام مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة العشرين من البونسليجا.

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وشهدت المباراة تسجيل تشان أحد أروع أهداف الموسم على الإطلاق بتسديدة رائعة من أكثر من 30 مترًا سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وعقب المباراة تحدث المدير الرياضي لدورتموند عن الأزمة التي تواجه الفريق دائمًا في حسم المباريات التي يكون متفوقًا فيها في البداية وفي أغلب فتراتها.

وأضاف: "بالنسبة لي لقد لعبنا مباراة جيدة وكنا الأفضل في أغلب الأوقات، ولكننا لم ننجح في تسجيل الأهداف والمزيد منها في الوقت الذي كنا نحتاج فيه إليها"

وتابع: "لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء وهذا كلفنا تلقي هدفين في دقيقة واحدة وخسارة المباراة التي كنا نحتاج الفوز بها في صراعنا على صدارة الدوري هذا الموسم"

وأردف: "هناك العديد من المباريات التي لعبنا فيها بشكل سيء خارج أرضنا، هذه هي الخسارة السابعة لنا هذا الموسم خارج قواعدنا وهذا سجل سلبي للغاية لأننا لا نستطيع الحسم"

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يذكر أن بوروسيا دورتموند قد قدم سجلًا إيجابيًا في مبارياته الأخيرة حيث فاز في 3 مباريات متتالية قبل أن يسقط اليوم في ميدان ليفركوزن.