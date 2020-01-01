المدير الرياضي لبارما يكشف مصير جيرفينيو

المدير الرياضي حمل الإيفواري مسؤولية فشل انتقاله إلى السد

كشف دانييلي فاجيانو المدير الرياضي لنادي بارما الإيطالي عن الكوليس الخاصة بمشكلة رحيل اللاعب الإيفواري جيرفينيو عن صفوف الفريق في انتقالات يناير الماضية.

اللاعب الإيفواري كان قريباً من الرحيل عن صفوف بارما في انتقالات الشتاء إلى فريق السد القطري، ولكن في الأخير الصفقة باءت بالفشل.

وقررت إدارة بارما إزالة اسم اللاعب من قائمة الفريق الأول وأمره بأن يخوض التدريبات منفرداً وليس مع باقي عناصر الفريق.

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وقال فاجيانو في تصريحات لشبكة "فوتبول إيطاليا": "اللاعب لم يكن مقتنع بالكامل بشأن الرحيل إلى قطر، نحن لا نطلق النار على أحد من اللاعبين عندما يريد الرحيل".

وأضاف: "كنا جميعاً وإدارة السد في الموعد ولكن الإيفواري هو السبب في فشل الصفقة وليس نحن".

وتابع: "نحاول دائماً أن نخرج بأقل الخسائر لصالح الفريق واللاعب والجميع، ونحن لا نركز على وضع اللاعب في موقف محرج مع الحماهير أو معنا".

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وأردف: "اللاعب لم يكن متاكداً من صحة قراره لأن الأمر كان سيعطيه أموال كثيرة وعقد أكثر ثراء من هنا ولكن سيلعب في مسابقة أقل من الدوري الإيطالي بكل تأكيد، وهو الأمر الذي بكل تأكيد وضعه في اعتباره قبل التوقيع".

واختتم: "سيتحتم علينا أن ننتظر بضعة أيام قبل أن نعرف مصيره مع الفريق في الفترة المقبلة، وإمكانية عودته للعب معنا من جديد".

كان اللاعب صاحب الـ32 عاما قد انتقل إلى بارما خلال سوق الانتقالات الصيفية عام 2018 قادما من نادي هيبي تشاينا فورتشن الصيني، ومنذ ذلك الوقت ظهر اللاعب بقميص بارما في 48 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.