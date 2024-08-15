بعد إثارة فالفيردي الجدل .. أتلتيك بيلباو يحسم موقفه بشأن انتقال نيكو ويليامز لبرشلونة

بيلباو يحسم مسألة رحيل نيكو ويليامز إلى برشلونة...

حسم ميكيل جونزاليس، المدير الرياضي لنادي أتلتيك بيلباو، الجدل المثار بشأن انتقال نيكو ويليامز، لاعب الفريق إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، بالانضمام إلى برشلونة، خلال الصيف الحالي خاصة بعد تألقه في بطولة اليورو الأخيرة، وتكوين ثنائية مميزة مع لامين يامال، نجم الفريق الكتالوني.

وكان إرنستو فالفيردي، قد خرج في تصريحات صحفية أشار فيها إلى إمكانية رحيل اللاعب الإسباني الشاب، خلال الميركاتو الحالي.

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ومن جانبه قال جونزاليس، في تصريحات لقناة "موفيستار": "نيكو لديه عقد معنا حتى عام 2027، وقد جدده بالفعل في الموسم الماضي، بالإضافة إلى أنه سعيد معنا في النادي".

وتابع: "إنه لاعب رائع وهذا ما أظهره في بطولة اليورو الأخيرة، لقد أكد لنا أنه يستطيع أن يخرج أفضل ما لديه مع بيلباو، وعلى المستوى الدولي".

واستضاف بيلباو، نظيره خيتافي، مساء اليوم الخميس في افتتاح الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس، وشارك ويليامز، في جزء من المباراة التي بدأها على مقاعد البدلاء.