المدعي العام يدافع عن برشلونة في قضية نيجريرا .. والقرار في يد المحكمة!

دفاع عن برشلونة في قضية نيجريرا...

يعارض مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في إسبانيا، التحقيق مع نادي برشلونة بتهمة الرشوة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية نيجريرا".

وعانى برشلونة، على مدار الأشهر الماضية من اتهامات بتقديم رشوة لخوسية نيجيريا، النائب السابق للجنة الحكام، وسط مطالبات بتطبيق أقصى عقوبة على الفريق الكتالوني.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع " relevo" فإن مكتب المدعي العام والنيابة العامة قدمت بعض الوثائق التي تتمسك فيها بالطعون، التي قدمتها الدفاعات ضد القاضي الذي اتهم برشلونة بالرشوة.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن محكمة برشلونة الآن، سيتعين عليها أن تقرر إذا ما كانت ستلغى قرار رئيس المحكمة الذي صدر في أغسطس الماضي، وأضاف جريمة الرشوة إلى جرائم الفساد، والإدارة غير العادلة.

جدير بالذكر أنه إذا تم إدانة برشلونة، فإن الفريق الكتالوني سيواجه شبح العديد من العقوبات، منها الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والهبوط من الدوري الإسباني.