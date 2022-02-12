المدعي العام عن العنصرية ضد فينيسيوس: هتافات قصيرة في إطار المنافسة!

يرى أنها لا ترقى إلى اعتبارها كجريمة ضد الكرامة

حسم مكتب المدعي العام الإسباني، موقفه من الهتافات العنصرية على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في مواجهة أتلتيكو يوم 21 سبتمبر الماضي.

فينيسيوس تسبب في إثارة حالة من الجدل في إسبانيا بسبب رقصاته أثناء الاحتفال بتسجيل الأهداف، وهو ما حدث أمام أوساسونا وبعدها ضد أتلتيكو ليتعرض لهجوم من الجماهير.

ريال سبق أن تقدم بدعوى قضائية ضد جمهور أتلتيكو بسبب ما حدث في الديربي، ليقوم المدعي العام بوصف هذه الهتافات بأنها غير محترمة وليست مستحبة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن المدعي العام وجد في الوقت ذاته أن الهتافات جاءت في سياق المنافسة واستمرت لبضع ثوانٍ فقط ولا يمكن اعتبارها كجريمة ضد كرامة اللاعب.

ويأتي هذا الأمر رغم ترديد جماهير أتلتيكو لعبارات "أنت قرد، فينيسيوس أنت قرد" للنجم البرازيلي، والتي تسببت في حالة من الغضب لريال مدريد وجمهوره ومجلس إدارته بقيادة فلورنتينو بيريز.

جدير بالذكر أن فينيسيوس يتواجد حاليًا مع المنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، ويستعد لمواجهة الكاميرون، مساء اليوم، الجمعة، في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات.