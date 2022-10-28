المدعي العام الإسباني يطالب بتبرئة كل المتورطين في قضية "نيمار 2"

شهادة بارتوميو حسمت الأمور تمامًا

أعلن مكتب المدعي العام الإسباني، عن إسقاط كل التهم الموجهة إلى النجم البرازيلي نيمار ووالده ورئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل في قضية انتقال اللاعب إلى برشلونة.

نيمار الذي يلعب حاليًا في باريس سان جيرمان، انضم لبرشلونة قادمًا من سانتوس في 2013 مقابل 88 مليون يورو، في صفقة شابها الكثير من الجدل حول وجود مشاكل تعاقدية، وحصول اللاعب ووالده على عمولات ثنائية.

وقال المدعي العام لويس كانتون عن رؤيته النهائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"نيمار 2":"لا توجد دلائل على أي جريمة جنائية ونطالب بتبرئة المتهمين من دون مقابل".

ويأتي هذا الأمر بعد المطالب السابقة من شركة "DIS" بسجن روسيل لمدة خمس سنوات وتوقيع غرامة مالية ضده قدرها 10 ملايين يورو بتهمة التآمر مع سانتوس وارتكاب جرائم احتيال تعاقدية، ولكن بعد سماع حديث جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة في المحكمة تم تبرئة جميع المتهمين.

وأشار كانتون في تقريره، إلى أن الاتهامات بنيت على أساس الافتراضات وكان من الصعب إثباتها، كما نفى أن تكون قيمة الـ40 مليون يورو التي تم دفعها بمثابة الرشوة بل اعتبرها مجرد مكافأة توقيع.

وأوضح:"الفيفا لديها لائحة خاصة بمثل هذه الأمور ويحق لها معاقبة أي طرف، لكن القضية ليست للقانون الجنائي ونيمار حصل بالفعل على إذن من سانتوس للتفاوض مع برشلونة".

وبعد انتهاء جلسة اليوم، الجمعة، سيتم استنئاف المحاكمة يوم 31 أكتوبر الجاري، ليقوم كل الأطراف بتقديم تقاريرهم النهائية مع وجود إمكانية لشركة "DIS" لقول كلمتها الأخيرة في القضية قبل إصدار الأحكام النهائية.