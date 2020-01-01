المدرجات الخاوية تنقذ الكرة الألمانية من قرار الحكومة

المدرجات الخاوية تنقذ الكرة الألمانية من قرار الحكومة

يبدو أن منافسات الدوري الألماني من الممكن لها أن تستكمل في مواعيد باكرة عن تلك المتفق عليها من قبل الحكومة في البلاد.

وكان الدوري الألماني قد توقف في الثالث عشر من مارس الماضي، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين الرياضيين.

وبعد تفاقم الأوضاع في أوروبا وألمانيا كأحد الدول المتضررة، ازدادت الإجراءات الحكومية والتي تحد من التجمعات من أجل السيطرة على الوباء.

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وقررت الحكومة كجزء من إجراءاتها الأخيرة حظر استكمال الأحداث الرياضية الكبرى في البلاد قبل الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل.

ولكن مع ذلك، يبدو أن هناك احتمالية لاستكمال منافسات الدوري الألماني وكافة البطولات المحلية في البلاد قبل الموعد الذي أقرته الحكومة.

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وسيتم ذلك من خلال خوض المباريات بدون جمهور وبمدرجات فارغة، الأمر الذي سيمنع التجمعات والتي ترفضها إجراءات الوقاية.

يذكر أن الدوريات الأوروبية الخمس الكبرة قد توقفت في نفس التوقيت تقريبًا، إضافة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.