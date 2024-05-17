"المدرب طلب الاجتماع ورئيس برشلونة يرد" .. تطورات مثيرة في أزمة تشافي ولابورتا

الأزمة تتصاعد بين تشافي وبرشلونة...

تتصاعد الأزمة الأخيرة داخل نادي برشلونة، بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، مع رئيس مجلس الإدارة جوان لابورتا، بعد الأنباء التي انتشرت حول رغبة الإدارة في التخلي عن المدرب.

وكانت شبكة "راديو كتالونيا"، قد كشفت في وقت سابق أن لابورتا قرر الإطاحة بالمدرب الإسباني، بعد تصريحاته الأخيرة والتي أكد خلالها أن الوضع الاقتصادي للنادي يصعب المنافسة مع الأندية الكبرى على البطولات في الموسم المقبل.

وبعد الفوز على ألميريا، مساء أمس الخميس في الدوري الإسباني بهدفين دون رد، تتصاعد الأزمة، خاصة بعد تأكيد الصحافة أن مباراة رايو فاييكانو القادمة، ستكون هي الأخيرة لتشافي مع برشلونة.

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ومن جانبها نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا، تشير إلى أن تشافي قد طلب مقابلة لابورتا، مساء أمس الخميس ولكن تم رفض الطلب، وتأجيله للأسبوع القادم.

وأفادت الصحيفة إلى أن لابورتا، يريد تأجيل الاجتماع لبضعة أيام لدراسة الوضع الحالي، ودراسة الأزمة بهدوء مع ديكو، المدير الرياضي الذي كان في البرتغال، بالأمس.