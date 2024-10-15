المدرب زميله السابق الذي يصغره سنًا.. سيرخيو راموس قريب من بوكا جونيورز!

مستقبل الأسطورة الإسباني معلق في الهواء..

مستقبل سيرخيو راموس لا يزال معلقُا في الهواء، فبعد انتهاء عقده مع إشبيلية، أصبح أسطورة الدفاع الإسباني بدون فريق في انتظار مشروع مثير للاهتمام يمكن أن يلبي توقعاته.

كان هناك عدد لا بأس به من الأندية التي أبدت اهتمامًا بقلب الدفاع المرموق، والذي قد يكون أقرب من أي وقت مضى لبدء مغامرة جديدة في بوكا جونيورز.

يبدو أن كل شيء قد تسارع بعد تعيين فيرناندو جاجو مدربًا جديدًا للبوكا، وقد حل محل دييجو مارتينيز الراحل مؤخرًا، والآن يريد إعادة البوكا إلى الواجهة.

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جاجو وراموس تزاملا في ريال مدريد كلاعبين بين عامي 2007 و2011، والآن يريد المدرب الأرجنتيني أن يمر بزمالة أخرى مع راموس ولكن كلاعب ومدرب.

يذكر أن جاجو أصغر من راموس بشهر واحد فقط، حيث إن راموس من مواليد مارس 1986، قبل شهر واحد من ميلاد جاجو في أبريل من نفس العام.

وقد رافق و صول المدرب الجديد معلومات من شبكة ESPN أحدثت ثورة في أوساط مشجعي بوكا. بعد اتصال جاجو براموس الذي يملك حبًا خاصًا للكرة الأرجنتينية، ما لقي ترحيبًا من أنصار فريق ملعب "لا بومبونيرا" الشهير.