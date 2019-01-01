المدرب المُفضل لدي خيا يُغادر مانشستر يونايتد

سولشار يُعلن الخبر بنفسه

أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد أوليه جونار سولشار، رحيل مدرب حراس المرمى إميليو ألفاريز، بعد إشرافه على تدريب مواطنه دافيد دي خيا في آخر 3 سنوات.

وسبق للمدرب الإسباني أن عمل مع دي خيا في بداية مسيرته مع أتليتكو مدريد، قبل أن تحدث عملية لم الشمل بينهما في "أولد ترافورد" عام 2016، بقرار مع المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.

ورغم رحيل "سبيشال وان" عن معقل الشياطين الحمر منذ أواخر العام الماضي، إلا أن ألفاريز ظل محتفظًا بمنصبه كمدرب لحراس المرمى، قبل أن تتقلص مهامه في بداية فصل الصيف، بتعيين ريتشارد هارتس كمدرب أول لحراس المرمى.

وتأكيد على صحة المعلومة، قال المدرب النرويجي "أود أن أشكر إميليو على كل ما قدمه للنادي وعمله الشاق منذ عودتي للنادي، إنه مدرب جيد ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وجاء رحيل المدرب الإسباني بعد أسبوعين من نجاح إدارة النادي في التوقيع مع دافيد دي خيا، قبل أن يحق له الرحيل بموجب قانون بوسمان مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري.

عندما تكون وظيفتك آمنة لمدة أسبوع آخر 😅 pic.twitter.com/NdrmYOQap0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 28, 2019

وقال في وداعه لليونايتد وجماهيره "سأكون دائمًا فخورًا بانتمائي إلى هذا النادي. أتمنى أن يحقق النادي كل أهدافه".