"المحلي" يحسم مصير كونان مع النصر

سارة عطية
Ghislain KonanAlNassr FC Twitter
انتقالاتغيسلان كونانالنصردوري روشن السعودي

حسم مصير نجم النصر السعودي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن لاعب فريق النصر السعودي جيسلان كونان، سيلتحق بمعسكر فريقه المقبل في البرتغال، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وكانت إدارة العالمي ترغب في تدعيم صفوف الفريق بظهير أيسر آخر وبحث العروض المقدمة لكونان ولكن يسير الوضع إلى استمرار النجم الإيفواري مع الفريق بالموسم الجديد.

ووفقًا لمصادر خاصة بصحيفة “الرياضية”، يسير التوجه المبدئي داخل نادي النصر إلى استمرار كونان الذي يتبقى في عقده موسمان، لكن ذلك يعتمد بشكل نهائي على تعاقد العالمي من عدمه مع ظهير أيسر سعودي خلال السوق الصيفية التي ستنطلق في الأول من يوليو المقبل.

وارتبط إسلام هوساوي، لاعب فريق الوحدة السعودي بالانتقال لصفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي القادم، ولكن أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الوحدة لم يصلها أي عروض شفهية أو رسمية من العالمي.

وعلق مصدر داخل فريق الوحدة على هذه الأخبار قائلًا: “غير صحيح أن هوساوي قريب للنصر، هذه الأخبار فاجأتني بظهورها وتداولها بشكل واسع على الرغم من عدم صحتها”.

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