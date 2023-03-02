"المحلية صعبة قوية" .. الهلال انتهى من السهل ولم ينجح مع الصعب!

العالمية أصبحت سهلة للهلال والمحلية هي الأمر الصعب!

خلال السنوات الماضية، الجماهير المنافسة لنادي الهلال كانت تهتف "العالمية صعبة قوية"، ونجح الهلال في التأكيد للجميع على أنه لا تقف أمامه العالمية، ولكن الأمر الآن تحول إلى المحلية!

بعد عروض قوية خارجيًا سواء في كأس العالم للأندية أو في دوري أبطال آسيا، لم يقدم الهلال المستوى المنتظر منه محليًا في دوري روشن، ليتعثر في أولى الاختبارات أمام الوحدة.

"المحلية صعبة قوية"

البعض توقع أن الهلال الذي أحرج بطل العالم ريال مدريد في مونديال الأندية، يستطيع الآن مجابهة أي فريق محلي بسهولة، ولكن حدث عكس ذلك أمام الوحدة.

التعادل عقد وضعية الهلال أكثر في ترتيب دوري روشن، حيث كان يريد الفريق الأزرق الدخول بقوة للمنافسة على صدارة الترتيب مع النصر والاتحاد.

والآن سيتحول هتاف الجماهير المنافسة للهلال إلى "المحلية صعبة قوية"، بعد أن أصبح الهلال بعيدًا أكثر من صدارة الترتيب.

لا تأمن الهلال

هي تلك العبارة التي يقولها المعلقين، حينما يسجل الهلال في الدقائق القاتلة في المباريات، وأيضًا بعدما قلب الطاولة على نادي الاتحاد الموسم الماضي في دوري المحترفين وحصل على اللقب في الأمتار الأخيرة.

والآن أريد أن أكرر تلك العبارة مرة أخرى، لا تأمن الهلال رغم التعادل، أمام الوحدة، إلا أن نجوم الزعيم قادرين على تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة، وقلب الطاولة على الجميع.