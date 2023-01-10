المحكمة تُغرم برشلونة بسبب التخلص من لاعبه السابق!

برشلونة تدفع 7.5 مليون جنيه إسترليني للاعب الفريق السابق!

أمرت أحد المحاكم الكتالونية بإجبار برشلونة على دفع 7.5 مليون جنيه إسترليني لماتيوس فيرنانديز بعدما أقيل عبر البريد الإلكتروني.

إقالة النادي الكتالوني للبرازيلي دون إخباره، فقط عبر إرسال رسالة له عبر بريده الإلكتروني الخاص، دفع فيرنانديز لمقاضاة برشلونة.

من خلال تصريحات فيرنانديز لجلوبال سبورت، قال:" لم أعلم بإقالتي، وعندما أخبروني لم أصدق، تلقيت رسالة من النادي لتأكيد إذا كان لدي نفس عنوان البريد الإلكتروني، لقد أكدت ذلك ثم استلمت نص بإبعادي خارج الكامب نو".

وأضاف:" مر الوقت وخرج اسمي في الصحافة، لا محادثة ولا أي شيء، حتى أنهم لم يتصلوا ليقولوا مرحبًا أو وداعًا".

انضم ماثيوس فرنانديز إلى برشلونة من بالميراس البرازيلي في صفقة قيمتها 6 ملايين جنيه إسترليني في يناير 2020 بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2004-2005 لكنّه رحل بعد موسم ونصف فقط.