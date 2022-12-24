المحكمة الرياضية تصدم برشلونة في عقوبة ليفاندوفسكي

تشافي عليه البحث عن بدائل

قامت المحكمة الإدارية الرياضية، بتوجيه صدمة إلى نادي برشلونة الإسباني، بخصوص الاستئناف المقدم في عقوبة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

نجم برشلونة تعرض للطرد خلال مواجهة الفريق أمام أوساسونا في الدوري الإسباني قبل إقامة كأس العالم، وتم إيقافه لمدة 3 مباريات ليغيب أمام كل من أتلتيكو مدريد، إسبانيول وخيتافي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن المحكمة الرياضية رفضت استئناف العقوبة، ويتزامن هذا القرار مع رفض لجنة المسابقات لرفع العقوبة عن النجم البولندي.

وأشارت إلى أن المدرب تشافي هيرنانديز سيكون عليه البحث عن بدائل أخرى في مركز المهاجم الصريح لتعويض غياب ليفاندوفسكي عن الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن صاحب الـ34 سنة الذي شارك مؤخرًا مع بولندا في كأس العالم، نجح في تسجيل 18 هدفًا في 19 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.