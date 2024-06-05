المحرك الرئيسي يتعطل 3 أشهر.. نبأ مزعج يعكر فرحة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

اختبار في اليورو للتخلص من الآلام

هدأت احتفالات ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، ومن ثم تلقى النادي نبأ مزعجًا يتعلق بأحد نجوم الفريق.

وكشفت إذاعة "لا كادينا سير"، أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، لن يستطيع اللحاق بفترة إعداد الفريق للموسم الجديد وربما يغيب في جزء من مبارياته.

وأشارت إلى أن بيلينجهام سيكون مجبرًا على إجراء عملية جراحية، بعدما خاض الجزء الأخير من الموسم المنصرم وهو يعاني من إصابة في الكتف، حيث تحامل على نفسه وخاض جميع المباريات حتى لا يخسر الفريق جهوده في الأدوار النهائية من دوري الأبطال.

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وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن بيلينجهام سيواصل اللعب بنفس الإصابة خلال مباريات المنتخب الإنجليزي في بطولة يورو 2024، التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وأضافت: "بيلينجهام يعاني من هذه الآلام منذ شهر نوفمبر الماضي، ولم يحصل على نتيجة جيدة بالأدوية، لذلك سيخوض مباريات اليورو حيث لم يعد يحتمل آلام الكتف، ومن ثم سيخضع لجراحة عاجلة عقب البطولة".

وترجح المؤشرات الأولية، أن النجم الإنجليزي سيحتاج إلى فترة تعافي وتأهيل لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ما يعني أنه سيعود خلال شهر أكتوبر المقبل، أي بعد انطلاق مسابقة الليجا بشهرين.

يذكر أن بيلينجهام قدم أداءً مميزًا في موسمه الأول مع ريال مدريد، حيث انضم للفريق في صيف 2023 وساهم بشكل مباشر في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.