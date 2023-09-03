المحاولة الأخيرة .. منتخب مصر يمنح الاتحاد فرصة إضافية لضم محمد صلاح!

ليفربول مطالب بالحذر من محاولات الاتحاد..

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يبدو أن مسلسل انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي لم يصل بعد إلى كلمة النهاية، في ظل استمرار سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي حتى السابع من سبتمبر الجاري.

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وعلى الرغم من استدعاء صلاح لخوض فترة التوقف الدولي مع منتخب مصر، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم كشف رسميًا عن إراحة قائد "الفراعنة" خلال المباراة الأولى أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2024، بعد ضمان التأهل.

وجاء في بيان للاتحاد المصري لكرة القدم: "قرر المدرب روي فيتوريا عدم الاعتماد على صلاح في مباراة إثيوبيا، خاصة وأن الفريق ضمن بالفعل التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، صلاح سيلعب مباراة تونس الودية بشكل طبيعي".

وكان من المقرر أن ينضم صلاح إلى زملائه في منتخب مصر يوم الإثنين بعد يوم من فوز ليفربول على أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، إلا أنه حصل على إذن للبقاء في إنجلترا.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ذلك ربما يكون من أجل إتاحة الفرصة أمام صلاح لإجراء المزيد من المحادثات مع الاتحاد، وربما الضغط على ليفربول من أجل قبول العرض.

ليفربول رفض بالفعل عرضًا من الاتحاد بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن صلاح في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2023، بداعي الحاجة إلى خدمات نجمه المصري.

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فيما تشير تقارير مختلفة إلى أن ليفربول سيحاول محاربة الضغط السعودي في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات في دوري روشن، مع وجود نية لدى الاتحاد لرفع عرضه إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

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