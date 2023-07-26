توتنهام يهدد بخطف نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن رحيل اللاعب فرانك كيسييه، عن نادي برشلونة هذا الصيف أصبح محسومًا.

ويمتلك نادي برشلونة عرضًا قويًا من فريق يوفنتوس الإيطالي لضم اللاعب، بالإضافة لرغبة فريق النصر السعودي في التعاقد معه أيضًا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن إدارة برشلونة تتوقع عرضًا أفضل من عرض يوفنتوس الإيطالي، وبالتحديد من فريق توتنهام.

وتابعت الصحيفة، أن توتنهام ينتظر حتى الأسبوع المقبل، لحسم مستقبل هاري كين، وإذا تم بيعه سيكون كيسييه، ضمن صفقات قوية يحسمها الفريق اللندني هذا الصيف.

وكشفت تقارير صحفية عن عرض يوفنتوس لضم فرانك كيسييه، وقدم النادي الإيطالي عرضًا لضم نجم برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند الشراء في صيف 2024 بمقابل مالي يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو.