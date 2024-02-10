"المحادثات القصيرة أكثر فعالية" .. رئيس سانتوس يصدم جماهير الهلال والسبب نيمار!

النجم البرازيلي تواجد مؤخرًا في بلاده لمشاهدة فريقه السابق

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كشف مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي، عن مفاجأة قد تكون صادمة كثيرًا لجماهير بالهلال بخصوص نيمار نجم الفريق المصاب.

ويغيب نيمار عن الملاعب بعد الإصابة الخطيرة الي تعرض لها ببداية هذا الموسم في الرباط الصليبي الأمامي، وسط شائعات حول عودته إلى بلاده من خلال نادي طفولته سانتوس.

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الجناح البرازيلي عاد إلى بلاده مؤخرًا وحضر مباراة سانتوس التي فاز فيها على كورينثيانز ببطولة الدوري، وشوهد وهو يتحدث مع تيكسيرا الذي كشف عن كواليس حواره مع نجم الهلال لشبكة "ESPN" البرازيلية.

وقال رئيس سانتوس خلال حديثه:"المحادثة كانت قصيرة للغاية، ولكن المحادثات السريعة غالبًا ما تكون الأكثر فعالية، يحتاج إلى التعافي بشكل جيد وسيواصل تجربته هناك ثم يأتي لنا".

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ويرتبط نيمار البالغ من العمر 32 سنة بعقد مع الهلال حتى عام 2025 وبعدها سيكون لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق بالمجان، وربما ستكون هذه اللحظة التي يعود فيها إلى سانتوس الذي بدأ فيه مسيرته قبل الانتقال لبرشلونة في 2013.

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