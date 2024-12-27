بعد سنة على اختطافه.. المزيد من المتاعب تحاصر والد لويس دياز

أزمة جديدة يتعرض لها والد لويس دياز...

تعرض والد نجم ليفربول، لويس دياز، إلى أزمة جديدة نقل بسببها إلى المستشفى، بعد مرور نحو 13 شهرًا على اختطافه من قبل مسلحين، لمدة 12 يومًا في كولومبيا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن والد لويس دياز، صاحب الـ 58 عامًا، قد تعرض إلى أزمة صحية صباح يوم أمس الخميس، وتم نقله إلى معهد للقلب والأوعية الدموية.

وأشار التقرير إلى أن والد لويس دياز، سيخضع إلى عملية قسطرة في القلب، خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع ألا تطول فترته في المستشفى، ليعود ويحتفل بالعام الجديد مع عائلته في المنزل.

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ولم يشارك لويس دياز، مع ليفربول، في آخر مباريات الريدز، والتي كانت أمام ليستر سيتي، وجلس على مقاعد البدلاء، في مباراة فوز فريقه بثلاثة أهداف، لهدف ليواصل الانفراد بصدارة البريميرليج.

جدير بالذكر أن لويس دياز، يستعد مع ليفربول، في الوقت الحالي يستعد لمواجهة وست هام، يوم الأحد المقبل التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف مانشستر يونايتد، في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، يوم الأحد 5 يناير.