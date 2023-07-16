المباراة الأخيرة قبل ميسي .. ماذا فعل إنتر ميامي قبل بداية ليونيل؟!

النادي في وضع سيئ للغاية!

لا توجد جماهير في الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة أكثر من تلك التي تشجع فريق إنتر ميامي في ظل الإعلان عن انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لهم.

لكن في الوقت نفسه فجماهير الفريق الساحلي تعاني على مستوى المجموعة الغربية في الدوري الأمريكي، وكل يوم تزداد معاناتهم أكثر.

بعد الإعلان عن التوقيع بشكل رسمي مع ليونيل ميسي خاض الفريق مباراة صعبة أمام سانت لويس في الدوري الأمريكي، على ملعب الأخير.

وكالعادة في الأشهر الأخيرة لم تأت النتيجة كما تشتهي سفن جماهير إنتر ميامي حيث خسروا بثلاثية نظيفة، لكن الخبر السعيد أن تلك المباراة ستكون الأخيرة لهم دون ليونيل ميسي.

حيث من المتوقع أن يشارك النجم الأرجنتيني في أول ظهور له مع إنتر ميامي في الـ 21 من شهر يوليو الجاري كما ذكر أحد ملاك النادي وشبكة "أبل تي في بلس" الناقلة للدوري الأمريكي.