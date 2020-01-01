ألمانيا وسويسرا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحطة بلحظة كافة أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أمم أوروبا 2020، والتي تقام على ملعب سان جاكوب بارك

سويسرا 0 × 1 ألمانيا

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35' خطيييييييرة لسويسرا بتسديدة من سيفيروفيتش تصطدم بجينتر وتعبر إلى ركنية.

المنتخب الإسباني متقدم في هذه الأثناء على أوكرانيا بثلاثيةٍ نظيفة، وبالطبع صعد إلى قمة المجموعة.

31' يا رباااااااااااااه، فيرنر توغل بالكرة في اليسار ثم أرسل عرضية أرضية قابلها دراكسلر بتسديدة أبعدها سومر، فارتدت الكرة لساني الذي أرسل تسديدة ثانية أبعدها الحارس السويسري.

26' إمبولو توغل بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها لينو.

15' جاء الهدف بعد تسديدة قوية من جوندوجان عبرت لشباك الحارس لينو.

15' جووووووووووووول أول لألمانيا عن طريق جوندوجان.

8' خطييييييييرة لألمانيا بتمريرة من جينتر لساني الذي أرسل تسديدة يسارية مرت بسلام من على مرمى سومر

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ألمانيا:

يبدأ المدرب يواخيم لوف بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-4-1-2

بيرند لينو

أنطونيو روديجير - نيكلاس زوله - ماتياس جينتر

روبين جوسينس - توني كروس - إلكاي جوندوجان - تيلو كيرير

يوليان دراكسلر

تيمو فيرنر - ليروي ساني

التشكيل المتوقع لمنتخب سويسرا

يبدأ المدرب بيتكوفيتش بالتشكيل التالي...

التشكيل | 5-4-1

يان سومر

بينيتو - ريكاردو رودريجيز - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي - فيدمير

ستيفين - جرانيت جاكا - جابرييل سو - بريل إمبولو

هاريس سيفيروفيتش

أما منتخب سويسرا فقد خسر في مباراته الأولى من المنتخب الأوكراني بهدفين لهدف، ليصبح في ذيل المجموعة الرابعة في المستوى الأول، ويأتي أبناء المدرب شيفتشينكو في المركز الأول بالثلاث نقاط.

تعادل المانشافت مع لاروخا في الجولة السابقة بهدفٍ لمثله، في مباراة شهدت ندية كبيرة من المنتخبين الحاصلين على كأس العالم، وبهذه النتيجة اقتسم المنتخبان نقاط المباراة وأصبحا في المركزين الثاني والثالث.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة ألمانيا وسويسرا في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا 2020، والمقامة في ملعب سانت جاكوب بارك.