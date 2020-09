ألمانيا وسويسرا: مباشر لحظة بلحظة

سويسرا 0 × 1 ألمانيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

35' خطيييييييرة لسويسرا بتسديدة من سيفيروفيتش تصطدم بجينتر وتعبر إلى ركنية.

المنتخب الإسباني متقدم في هذه الأثناء على أوكرانيا بثلاثيةٍ نظيفة، وبالطبع صعد إلى قمة المجموعة.

31' يا رباااااااااااااه، فيرنر توغل بالكرة في اليسار ثم أرسل عرضية أرضية قابلها دراكسلر بتسديدة أبعدها سومر، فارتدت الكرة لساني الذي أرسل تسديدة ثانية أبعدها الحارس السويسري.

26' إمبولو توغل بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها لينو.

