المال يتحكم .. شرط واحد يحسم صفقة انتقال محمد صلاح للاتحاد السعودي!

هل يتخلى ليفربول عن نجمه مقابل المال؟

مازال مصير النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول غامضًا في ظل إصرار نادي الاتحاد السعودي على ضمه هذا الصيف.

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وذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يسعى بقوة لضم محمد صلاح هذا الصيف، رغم رفض يورجن كلوب، مدرب ليفربول التخلى عن نجمه هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فقد عاد أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، إلى السعودية دون نتائج حقيقة بشأن صفقة صلاح.

وكشفت مصادر خاصة، أن صلاح متمسك بقرار رحيله إلى الدوري السعودي، لكن وكيل أعماله ينفى الأمر، بسبب رغبته في الحصول على راتب أعلى للنجم المصري.

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وأوضح المصدر للصحيفة: "الصفقة قد تحسم في حالة واحدة فقط، وهو تقديم مبلغ ضخم يغري نادي ليفربول ويجعلهم يتخلوا عن صلاح بكل سهولة".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت أن صفقة انتقال صلاح، إلى الاتحاد السعودي ستتم مقابل 100 مليون جنيه استرليني.