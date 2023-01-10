المال ليس كل شيء.. النصيري متشبث بإشبيلية رغم الاهتمام الإنجليزي

قرارات المغربي مهمة في الوقت الراهن بعد التألق في كأس العالم

يصر المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني على البقاء ضمن صفوف الفريق على الأقل في الفترة الراهنة، رغم أن اهتمامًا كبيرًا من وست هام يتصاعد في الفترة الأخيرة.

المغربي قدم كأس عالم مبهرًا برفقة المغرب وبصم على ٣ أهداف في أفضل إنجاز إفريقي عبر تاريخ كأس العالم.

وست هام قدم عرضين من قبل للإدارة الأندلسية من أجل النصيري، آخرها كان الصيف الماضي مقابل ٣٠ مليون يورو، وكان إشبيلية يريد الموافقة ولكن النصيري بنفسه هو الذي رفض.

الآن تفيد صحيفة "ماركا" بأن النصيري يعود للرفض من جديد مع عودة وست هام لاستطلاع رأيه من جديد بتقديم عرض سيرفع راتبه بشكل كبير عما يتقاضاه في الأندلس.

بعد التوهج في كأس العالم .. النصيري يحدد مستقبله

النصيري يرى أنه يعيش في المدينة التي يحبها وفي النادي الذي يقدم له كل شيء في الوقت الراهن في مسيرته، وربما يكون طموحه أن يتلقى عروضًا من أندية أكبر من وست هام.