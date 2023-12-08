"المال ضمنها" .. نيفيش يكشف عن أسباب انضمامه إلى الهلال

تعرف على الأسباب التي دفعت نيفيش للموافقة على عرض الهلال ورفض برشلونة

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كشف النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط نادي الهلال، عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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نيفيش رفض عرضًا من برشلونة الإسباني، بعد تألقه رفقة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، من أجل الانتقال إلى نادي الهلال خلال صيف 2023.

وقال نيفيش خلال حديث مع قناة "بي بي سي": "المال أحد الأمور التي دفعتني للمجيء إلى السعودية بكل تأكيد ولا يمكن إنكار ذلك، ولكن حينما أشاهد المشروع المقدم، أعلم أن الكثير يعتقد أننا نقولك هذا لمجرد القول ولكن هذا غير صحيح".

وأضاف: "حينما قدموا المشروع لي لقد كان كبيرًا للغاية، وأعتقد أن الكثير من الناس لا تعرف بمدى تطور البلاد، وكرة القدم تتطور هنا، وكيف يمكن أن تصبح بعد سنوات قليلة".

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واختتم روبن تصريحاته قائلًا: "لقد قمنا بذلك في عام واحد في الدوري السعودي، لذا فإني أعتقد أن بعد عامين أو 3 سيكون دوريًا رائعًا".

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