"المال والتقاعد في الهلال؟" .. نيفيش يرد بقوة ويحرج يورجن كلوب أمام العالم

رد قوي من روبن نيفيش على يورجن كلوب

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رد النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال، على هجوم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للعملاق الإنجليزي ليفربول، ضد المملكة العربية السعودية ودوري روشن للمحترفين.

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كلوب هاجم المملكة العربية السعودية، منذ أيام قليلة، معتبرًا أن انتقال النجوم العالميين إلى دوري روشن للمحترفين؛ يأتي من أجل المال فقط والتقاعد هناك.

وعن ذلك يقول نيفيش في تصريحات مع فضائية "SSC الرياضية"، بعد مباراة الهلال والوداد الرياضي المغربي: "لم نأتِ إلى السعودية من أجل التقاعد أو المال.. دوري روشن سيصبح من أقوى المنافسات في العالم، قريبًا جدًا".

وأكد النجم البرتغالي، على أنه وافق على عرض الزعيم الهلالي، واللعب في السعودية؛ للمنافسة والتتويج بالألقاب والبطولات.

وبخصوص أداء الهلال الجيد أمام الوداد، بالمقارنة مع المباريات السابقة.. شدد روبن نيفيش، على أن لاعبي الفريق، حاولوا منذ اللقاء الأول في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، أن يقدّموا أفضل ما لديهم، إلا أن التوفيق غاب عنهم.

جدير بالذكر أن الهلال، حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان؛ بعد الفوز على الوداد (2-1)، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، والتي ضمت السد القطري والشرطة العراقي أيضًا.

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