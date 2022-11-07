المالك السعودي يتدخل .. نيوكاسل مستعد لإنقاذ ريال مدريد!

ريال مدريد يتخلص من الحمل الزائد في إنجلترا

يبدو أن الوقت الذي أمضاه إيدين هازارد في ريال مدريد يقترب من نهايته بعد أن اتفق الطرفان على اقتراب نهاية ثلاث سنوات هزيلة، بحسب تقارير في إسبانيا.

كان من المتوقع أن يصبح هازارد لاعبًا أساسيًا في فريق ريال مدريد لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكن وقته في العاصمة الإسبانية كان مؤسفًا للغاية بعد تعرضه للعديد من الإصابات وعلامات الاستفهام حول احترافه فيما يتعلق بلياقتة البدنية والحوادث المختلفة التي لم تكن محببة لجماهير اللوس بلانكوس.

ووفقًا لموقع "إل ناسيونال" الكتالوني، فإن ريال مدريد لم يعد يؤمن بأن هازارد سيصبح اللاعب الذي أنفق عليه مثل هذا المبلغ الكبير، وأشار التقرير الإسباني إلى أن هازارد قد أخبر تيبو كورتوا، مواطنه وزميله في ريال مدريد أنه سيغادر هذا الشتاء.

وبحسب التقرير فإن أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد يمثلان في الوقت الحاضر أقرب الطرق المحتملة لرحيل هازارد، وأورد التقرير أن أي صفقة ستشمل التزامًا بشراء اللاعب بعد نهاية الإعارة بمبلغ من المحتمل أن يكلف حوالي 17 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن البلجيكي الدولي لعب 229 دقيقة فقط طوال الموسم، شارك 98 منهم في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإسباني.