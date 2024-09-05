مسيرته مهددة بالفشل .. قرار صارم من فالنسيا بحق مير بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

إطلاق سراح نجم فالنسيا بشروط احترازية

أصدر نادي فالنسيا، قرارًا تأديبيًا صارمًا، بحق مهاجم الفريق رافا مير من خوض التدريبات مع زملائه، بعد تورطه مع صديقه في الاعتداء جنسيًا على سيدتين.

وكانت السلطات الإسبانية، قد أطلقت سراح مير (27 عامًا)، بكفالة وإجراءات احترازية، أمس الأربعاء بعد مثوله أمام المحكمة والإدلاء بأقواله في القضية، حيث أمضى اليومين الماضيين في حجز الشرطة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية، فإن مير ممنوع من المشاركة في تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة بقرار من إدارة فالنسيا، علمًا بأن المدرب روبن باراخا سيمنح لاعبيه عطلة نهاية الأسبوع خلال فترة الاستراحة الدولية، مع استدعاء العديد منهم لمنتخباتهم الوطنية.

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وبحسب مصادر الوكالة، فإن الأيام الأربعة المقبلة ستشهد مداولات بين أعضاء الفريق لتحليل وضع مير.

وأدلى مير بأقواله أمام القاضي آنا ماجرانر نايا، رئيس المحكمة الابتدائية في ليريا (فالنسيا) بصفته مرتكب الاعتداء الجنسي المزعوم على سيدتين تبلغان من العمر 25 و21 عامًا، وذلك رفقة أحد أصدقائه وهو لاعب الكرة بابلو خارا.

وكان مير قد ذهب بصحة بابلو إلى أحد الملاهي الليلية، ومن ثم اصطحبا السيدتين إلى منزل بابلو بمنطقة توري أون كونيل في بيتيرا.

وفي صباح الأحد الماضي، توجهت دورية من الشرطة المحلية في بيتيرا إلى منزل مير بعد أن أبلغها أحد الجيران، وتم نقل الفتاتين إلى المستشفى ثم تقدما بشكوى أدت إلى اعتقالهما.