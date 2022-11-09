"اللوم على والدتك الملعونة" .. كواليس طرد بيكيه أمام أوساسونا

بيكيه جلس على مقاعد البدلاء أمام أوساسونا، لكن تصرفه دفع حكم المباراة لطرده في ممر غرف خلع الملابس

ختامه ليس مسكًا بالنسبة لجيرارد بيكيه؛ مدافع برشلونة الإسباني، الذي شهدت مباراته الأخيرة بالملاعب أمس الأربعاء، طرده رغم جلوسه على مقاعد البدلاء.

مدافع البلوجرانا كان قد أعلن اعتزاله اللعب في الثالث من نوفمبر الجاري، وبالفعل أقيم حفل الوداع له في الخامس من الشهر ذاته، خلال مواجهة ألميريا، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، لكن تواجد بيكيه على مقاعد البدلاء، خلال مواجهة أوساسونا بالأمس، ضمن الجولة الـ14، في ظل النقص العددي في صفوف فريقه.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية كواليس إشهار الكارت الأحمر في وجه بيكيه من قبل حكم اللقاء جيل مانزانو، موضحة أنه بين شوطي المباراة دخل اللاعب في نقاش حاد مع الأخير، دفعه لطرده، إذ قام بمطاردة الحكم، الذي لم يكن يرغب في الحديث معه، حتى الوصول لممر غرف خلع الملابس، معترضًا على بعض قراراته، على رأسها طرد اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

وذكرت الصحيفة ما جاء في تقرير الحكم، إذ قاله له مدافع البرسا: "هل رأيت أي ركنية احتسبت ضدنا؟، أنت أكثر حكم ارتكب أخطاءً في حقنا، إن ما فعلته سخيف وعار عليك، اللوم على والدتك الملعونة!".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز برشلونة 2-1، رغم طرد ليفاندوفسكي في الدقيقة 31، بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة، لتدخله العنيف على دافيد جارسيا؛ لاعب أوساسونا.