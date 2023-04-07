اللوم على ميسي .. تشيفرين: كان يجب أن يطلب من مارتينيز إظهار الاحترام!

القى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" باللوم على ليونيل ميسي في تصرف حارس مرمى الأرجنتين.

انتقد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" تصرف إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين بعد إيماءاته السيئة أثناء احتفالات بلاده بالتتويج بكأس العالم 2022، كما ألقى باللوم على ليونيل ميسي قائد الفريق، حيث كان يرى أنه عليه تنبيه بعدم فعل ذلك.

كشف الصحفيان الأرجنتيني سيباستيان فيست، وألكسندر جوليارد في كتاب "Messianic" تصريحات المحامي السلوفيني ينتقد فيه موقف ميسي بسبب إنه لم يطلب من إيميليانو إظهار بعد الاحترام والتوقف عن هذه التصرفات.

وقال: "إذا رأيت كيف كان رد فعله خلال ركلات الترجيح، لا أستطيع أن أفهم لماذا يسخر من مبابي، ما حدث بالدمية وأشياء من هذا القبيل هذا ليس روحًا رياضية لقد كان بدائيًا ولم يعجبني".

وعن الإيماءة الشهيرة التي قام بها حارس مرمى أستون فيلا عندما حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022 قال: "أنها كانت شيئًا مثيرًا للاشمئزاز".

وأضاف: "لم تقوم ذلك لقد فزت بكأس العالم أظهر بعض الاحترام، أظهر أنك لست بدائيًا يمكنك أن تكون حارس مرمى مثالي، لكن لم تكن شخصًا جيدً، كان يجب أن يطلب منه نيسي إظهار بعض الاحترام".

عبر تشيفرين عن إعجابه بكرة القدم التي قدمها ميسي في نهائيات كأس العالم الماضية قائلًا: "بدونه ما كانت الأرجنتين لتصل إلى ربع النهائي".

وواصل: "عندما لا تعرف ماذا تفعل على أرض الملعب، تقوم بتمرير الكرة إلى ميسي كنت متأكدًا من أن النهائي، الذي كان رائعًا قد انتهى، وأن الكأس كانت بالفعل لميسي وفي النهاية استحقها لقد كانت الأرجنتين أفضل من فرنسا".

الجدير بالذكر أن نُشر الإصدار الأخير من كتاب "Messianic" وهو عن حياة ليونيل ميسي ومسيرته الكروية، الأسبوع الماضي في إسبانيا وهذا الأسبوع في الأرجنتين.