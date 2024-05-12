"الله يهديك يا شيخ" .. ياسين بونو يحرج إعلاميًا كبيرًا بسبب أول بطولة!

بونو يتوج بثاني ألقابه مع الهلال..

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نفى ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، معلومة متداولة خلال الساعات الماضية، حول اعتبار لقب دوري روشن السعودي، أولى بطولة محلية في مسيرة الحارس المغربي.

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ولعب بونو دورًا رئيسًا في قيادة الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، في موسم 2023-2024، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة من أصل 29 لقاءً خاضه بقميص الزعيم، مع تبقي ثلاث جولات على انتهاء الموسم الرياضي.

وتلقى ياسين بونو سؤالًا من الإعلامي لخضر بريش، حول ما إذا كان لقب دوري روشن السعودي، هو بمثابة البطولة الأولى في مسيرته، ليجيب ضاحكًا "الله يهديك يا شيخ!".

وأوضح بريش أنه يقصد أول بطولة محلية في مسيرته الكروية، ليؤكد بونو بأنه حضر بطولتي الدوري المغربي مع الوداد، والإسباني مع أتلتيكو مدريد، ليفيد بأن اللقب السعودي هو الثالث وليس الأول.

وتوج ياسين بونو بالعديد من الألقاب؛ حيث قاد الوداد للقب الدوري المغربي في موسم 2009-10، ووصافة دوري أبطال إفريقيا 2011، كما توج مع أتلتيكو مدريد بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني في 2014، وبطولة الدوري الأوروبي مع إشبيلية في موسمي 2020 و2023، ثم أضاف ثنائية دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر السعودي مع الهلال في موسم 2024.

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وتمكن الهلال من حسم لقب دوري روشن السعودي، للمرة 19 في تاريخه، بعد الفوز على الحزم بنتيجة (4-1)، في مباراة الجولة 31 من المسابقة، ليتصدر جدول الترتيب، برصيد 89 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

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