"الله يسامحك يا دياز" .. محمد أبو تريكة يهاجم مدرب الهلال!

النجم المصري يتحدث بين شوطي مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

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وجه النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة نقدًا لاذعًا للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال على عدم استخدامه للجناح أندريه كاريلو خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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لوائح الاتحاد الآسيوي تسمح لكل فريق باستخدام 3 لاعبين أجانب بجانب آخر من داخل القارة في كلٍ من مباريات دوري أبطال آسيا، وقد استبعد دياز الجناح البيروفي من مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.

وقدم كاريلو شوطًا أول مميزًا للغاية، وهو ما دفع أبو تريكة للإشادة الكبيرة به وانتقاد دياز على تركه خارج القائمة في لقاء الرياض.

إذ قال في استوديو "بي إن سبورتس" لتحليل اللقاء "كاريلو يقوم بكل شيء في الملعب، سدد كثيرًا وصنع فرص وتحرك في كل مكان في الملعب، سامحك الله يا دياز على تركه خارج قائمة الذهاب".

أضاف حول الشوط الأول ومطالبة الهلاليين بركلتي جزاء لعبد الله الحمدان "الهلال فعل كل شيء في الشوط الأول ولم ينقصه سوى الهدف، لا وجود لركلة جزاء في اللقطة الأولى أو الثانية".

وأتم حديثه موجهًا كلامه لنجم الهلال المعتزل ياسر القحطاني "حارس المرمى في اللقطة الأولى تحرك بشكل طبيعي، ضع نفسك بدلًا منه يا ياسر، وضعه طبيعي ولم يتعمد أبدًا إعاقة الحمدان".

يُشار إلى أن الهلال يبحث عن لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا خلال السنوات الـ4 الأخيرة، حيث كان قد تُوج باللقب عامي 2019 و2021.

Shahid