"اللهم أرنا به عجائب قدرتك" .. أزمة نواف العقيدي في المنتخب تفجر خلافًا بين لاعب النصر السابق وإعلامي سعودي!

منحنى مختلف تمامًا تتجه له أزمة نواف العقيدي مع منتخب السعودية!

بينما يبحث الجميع عن سبب استبعاد الحارس النصراوي نواف العقيدي من معسكر منتخب السعودية الحالي، نشبت أزمة غير متوقعة في الإعلام على إثرها، وصلت لحد اللجوء للقضاء.

الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، فاجأ الجميع أمس السبت، بقرار استبعاد الحارس من المعسكر، قبل 72 ساعة تقريبًا من أول مباراة للأخضر في كأس آسيا 2023، رافضًا الإفصاح عن السبب إلا في مؤتمره الصحفي غدًا الإثنين.

بالتزامن مع هذه الأزمة، كتب الإعلامي الرياضي فهد الروقي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ولد الناس ما يرجع لبيتهم آخر الليل".

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لكن لاعب العالمي السابق بدر القدير وجه سهام دعواته في اتجاه الروقي، كونه فسر التغريدة أنها موجهة للعقيدي، ليكتب دفاعًا عنه: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة، اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك وأرينا فيه أشد الأمراض ومن يعز عليه يا رب يا كريم عاجل لا آجل".

دعوات القدير صدمت الروقي، ليعلن لجوءه للقضاء دفاعًا عن حقه، معلقًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، هل وصلت الأمور عند البعض هداهم الله لهذه المرحلة؟، ما ذنب أهلي ومن يعز عليّ أن يدعو عليهم؟، هل يعلن أن فوقه ملك من الملائكة يقول له (ولك بالمثل)؟، هل يعلم أن المحامي سيرفع شكوى للجهات الخاصة؟، لا أحبذ رفع الشكاوى لكن البعض يجبرك على ذلك".

يذكر أنه بحسب صحيفة "الرياضية" فإن استبعاد الحارس جاء لطلبه اللعب أساسيًا في البطولة أو مغادرة المعسكر، وهو ما أغضب مانشيني ودفعه لاستبعاده نهائيًا.