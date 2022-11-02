"الله أراد لنا فوزًا جميلًا".. خطاب حماسي من ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

ميسي ألهب مشاعر زملائه قبل المواجهة النهائية ضد البرازيل

حصل نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي أخيرًا على بطولة دولية كبيرة مع منتخب الأرجنتين، وكان ذلك من خلال تحقيق لقب كوبا أمريكا في عام 2021 ضد البرازيل.

ومع مرور الوقت، تنشر بعض اللقطات الهامة من داخل غرف خلع الملابس حول الأجواء المحيطة بالفريق الأمريكي الجنوبي، وبالأخص بعض المقاطع للقائد ليونيل وهو يتحدث مع لاعبيه.

ونشر اليوم مقطع ترويجي من فيلم "كن خالدًا: أبطال كوبا أمريكا" الذي سيعرض غدًا الخميس على منصة "نيتفلكس"، للقائد ميسي وهو يتحدث مع لاعبيه بكلمات حماسية تثير مشاعر زملائه قبل انطلاق المواجهة النهائية ضد البرازيل.

حيث قال: "ليست مصادفة. كان من المقرر أن تُلعب هذه الكأس في الأرجنتين. وأراد الله أن تتحول إلى هنا (البرازيل). لقد أحضرها هنا لكي ننهض من ماراكانا، ليجعل (الفوز بها) أكثر جمالًا للجميع. علينا أن نخرج واثقين وهادئين ونأخذ هذا الكأس إلى الوطن".

ويبدو أن كلمات ميسي الحماسية صنعت الفارق مع عناصر منتخب بلاده، حيث لعبت الأرجنتين مواجهة "العمر" ضد البرازيل وانتصرت بفضل هدف أنخيل دي ماريا، وتوج ليونيل بالكأس الغالية رفقة زملائه.