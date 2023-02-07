اللعنة تلاحق الهلال .. الدوسري يعكر صفو أمسية فلامنجو

ظروف صعبة يمر بها الزعيم، لكنه يقترب من نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022

أصبح شبه مستحيل أن تمر مباراة للهلال السعودي مرور الكرام، إذ لا بد أن تتعكر ليلته، وهو ما حدث الليلة خلال مواجهة فلامنجو البرازيلي.

الزعيم يلاقي بطل أمريكا الجنوبية حاليًا، ضمن دور نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2023، ومع مرور ساعة من المباراة، يتقدم الأزرق بثنائية مقابل هدف وحيد.

لكن في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، اضطر رامون دياز؛ المدير الفني للفريق، لإجراء تغيير اضطراري بإخراج اللاعب خليفة الدوسري، بعدما تعرض للإصابة، والدفع بناصر الدوسري بدلًا منه.

الزعيم خرج بإصابة أيضًا في المباراة الأولى له بالمونديال أمام الوداد المغربي، إذ أصيب البيروفي أندريه كاريلو، لكن تمت مهمة علاجه خلال يومين, ويشارك أساسيًا في لقاء الليلة.

جدير بالذكر أن الهلال يعاني من عديد الإصابات خلال الفترة الحالية، على رأسها الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني.