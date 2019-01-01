اللعنات النادرة.. ميسي لم يسجل ضد هؤلاء

البعض لن يجده ميسي في الطريق مرة أخرى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اعتدنا على ليونيل ميسي نجم برشلونة يسجل هنا وهناك، يغزو جميع الشباك، ولكن ليس جميعها في حقيقة الأمر، هناك بعض الفرق التي عجز البرغوث الأرجنتيني عن هز شباكها حتى الآن.

في السطور التالية، نسترجع مجموعة من أبرز بل وأغرب الفرق التي لم يسجل بها ليو، إذ منهم من قد لا تواتيه الفرصة للقاء به مجدداً..

أولى مباريات ليو الأساسية مع برشلونة أتت في كأس الملك ضد فريق يُدعى "جرامينيت"، برشلونة خسر تلك المباراة 1-0 في الوقت الإضافي، ولم يرَ ميسي هذا الفريق مجدداً.

فريق آخر على اللائحة هو "ريال مورسيا، الذي صنع أمامه ليو هدفين في 2008 وفاز البلوجرانا 5-1، ولم يواجهه مجدداً أيضاً.

ما زلنا مع الفرق الإسبانية الأقل، تلك المرة مع "خيريز" الذي شارك أمامه ليو كبديل مرتين دون تسجيل الأهداف.

ومن خيريز إلى "قادش"، الذي لم يتواجد في الليجا منذ نهاية موسم 2005-2006. صنع أمامه ليو هدفاً في الدور الأول، وكان مصاباً في الدور الثاني.

لنترك إسبانيا ونتجه إلى أوروبا، ومواجهتين مع "بنفيكا" البرتغالي في دوري الأبطال، صنع خلالهما ميسي هدفين ولم يسجل.

ومن البرتغال إلى الروسي "روبن كازان" الذي واجهه البرغوث أربع مرات، أسفروا عن فوز وخسارة وتعادلين، وليو بلا أهداف أيضاً.

القائمة تضم "أودينيزي" الإيطالي أيضاً من دوري أبطال 2005، حيث لم يلعب ليو مباراة وخاض 70 دقيقة في الثانية دون تسجيل.

خارج الحدود الأوروبية يوجد "السد" القطري الذي واجهه ليو في نصف كأس العالم للأندية عام 2011 بلا جدوى، ولكن أخيراً وبالعودة إلى أوروبا لمرة أخيرة، لدينا "إنتر ميلان" الإيطالي.

من أصل 4 مواجهات في دوري أبطال أوروبا 2009-2010، شارك ميسي في 3 ولم يسجل، وحين تجددت المواجهة في دور المجموعات العام الماضي، كان ليو مصاباً. تلك المواجهة تتجدد مرة أخرى يوم الأربعاء الثاني من أكتوبر المقبل، ولكن ليو لا يزال مهدداً بالغياب أيضاً.