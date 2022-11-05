اللعب مع القرود .. ديبالا يعلن عن آخر استثماراته

نجم روما يستغل الإصابة للترويج والدعايا

أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن آخر استثماراته خارج الميدان، وذلك بتوقيع شراكة مع "Monkey league" المشهورة في عالم الألعاب الإلكترونية والعملات الرقمية.

وأصبح مجال العملات الرقمية نشاطاً يجذب نجوم الكرة، وآخرهم نيمار، وحتى في جوائز الكرة الذهبية تحصل الفائزين على نسخ إلكترونية.

ونشر نجم روما عبر إنستجرام فيديو أعلن فيه انضمامه لدوري القرود الإلكتروني، وأنه سيصبح سفيراً لشركة الألعاب الشهيرة.

وينص العقد الموقع بين الشركة واللاعب الأرجنتيني بحسب "كورييري" أن يظهر يوم إطلاق اللعبة وهو يلعبها على وسائل التواصل الاجتماعية كونه يملك قناة خاصة بالألعاب.

وأوضح التقرير أيضاً أن صورة ديبالا سيتم استغلالها لتظهر على عملة رقمية "NFT" من عائلة سولانا.