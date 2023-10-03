مفاجأة قانونية قد تمهد لانتقال الأندية السعودية إلى الاتحاد الأوروبي!

منذ أسابيع وبعض التقارير المحلية والعالمية، تشير إلى إمكانية مشاركة الأندية السعودية - خاصة الهلال والنصر -، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من نفي ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، منافشة هذه الفكرة - حتى الآن -؛ إلا أنه أكد على أنهم لن يتراجعوا عن أي شيء، من شأنه أن يخدم فرق المملكة المختلفة.

وفي هذا السياق.. كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن أن أزمة مباراة نادي الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني؛ قد تكون بداية لخروج الفرق السعودية، من اتحاد الكرة الآسيوي.

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وكتب الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "من أهم التزامات الاتحاد الآسيوي، التي وقّع عليها أمام (فيفا)، تطبيق أنظمته القارية".

وشدد القانوني الرياضي، على أنه إذا عجز "الآسيوي"، على تطبيق هذه الأنطمة، ضد المضايقات التي تعرض لها الاتحاد والهلال في إيران؛ فسيكون من حق السعودية، أن تصعد ضد الاتحاد القاري نفسه.

وأكد أحمد الأمير، على أن هذا التصعيد السعودي، إذا لم يصلح من حال "الآسيوي"؛ فسيكون حجر الأساس، لمغادرة فرق المملكة، لهذا الاتحاد.

جدير بالذكر أن الاتحاد، رفض خوض مباراته أمام سباهان أصفهان، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بسبب تواجد صور وتماثيل سياسية، في أرضية الملعب، بعيدة عن المجال الرياضي، بينما تعرض الهلال لـ"مضايقات" جماهيرية، خلال مواجهة نساجي الإيراني.