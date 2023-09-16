"اللصوص لا يسرقون المنازل الفارغة" .. رسالة قوية من شقيق داني ألفيش

شقيق داني ألفيش يُواصل دعم الجناح البرازيلي.

أصبح ني ألفيش، شقيق داني ألفيش، أحد أبرز الداعمين للظهير الدولي البرازيلي خلال الفترة الأخيرة.

ويتواجد ألفيش حاليًا في السجن المؤقت بعد اتهامه فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا بالاعتداء الجنسي عليها ليلًا في 30 ديسمبر الماضي في حملن ملهى سوتون في برشلونة.

ونشر ني ألفيش رسالة قوية عبر قصته على "إنستجرام" جاء فيها: "لن يهاجمم الشيطان إذا لم يكن هناك شئ فين بداخلك، فاللصوص لا يسرقون المنازل الفارغة".

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جوانا سانز زوجة داني ألفيش كانت قد قررت إنهاء علاقتها مع اللاعب البرازيلي بعد انتشار خبر اعتداء اللاعب جنسيًا على الفتاة، ليُصبح شقيقه الداعم الأول له.

الجدير بالذكر أنه من المفترض أن تتم المحاكمة مع اللاعب الشهر المقبل، حيث قرر البرازيلي ومُحاميه عدم الاستئناف أكثر حتى تتم المحاكمة في أسرع وقت ممكن.