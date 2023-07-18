سعد اللذيذ يجيب على السؤال الذي حير الجماهير .. "أسرار صفقات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"

أحمد فرهود
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انتقالاتالهلالالنصرالأهليالإتحاددوري روشن السعودي

أسرار صفقات الأندية السعودية الكبرى!

بعيدًا عن الاتحاديين الذين أعربوا عن سعادتهم بميركاتو فريقهم.. اعترض عشاق الهلال والنصر والأهلي، على تحركات المسؤولين، وسياستهم في جلب النجوم العالميين إلى هذا الثلاثي الكبير.

جماهير الهلال والنصر والأهلي، حمّلت سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مسؤولية عدم تلبية احتياجاتهم الفنية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024>

ومن أجل تخفيف الحمل عن اللذيذ؛ تعاقدت الرابطة مع النيجيري مايكل إيمينالو، ليتولى منصب مدير كرة القدم، والمسؤول عن جلب النجوم العالميين، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعن ذلك يقول اللذيذ في تصريحات مع الحساب الرسمي للرابطة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أندية دوري روشن، تقوم بعمل دراسات فنية عن احتياجاتها، مع اقتراح أسماء نجوم عالميين، تريد التعاقد معهم".

وكشف الرئيس التنفيذي، عن أن إيمينالو وفريق عمله، سيكونون مسؤولين عن تحليل هذه الدراسة، ومن ثم الموافقة عليها، أو تقديم اقتراحات أخرى للأندية، تتعلق باحتياجات فنية أو أسماء عالمية مختلفة.

وأضاف سعد اللذيذ: "ليس هدفنا التعاقد مع نجوم عالميين؛ من أجل التصوير معهم أمام وسائل الإعلام الأجنبية.. وإنما وضعنا خطة استراتيجية طويلة المدى؛ لجعل دوري روشن السعودي، من أفضل المسابقات".

وأكد اللذيذ، على أن الهدف من التعاقد مع هؤلاء النجوم العالميين؛ هو تطوير اللاعب السعودي، وجعله أفضل من الناحية الفنية والبدنية، بالإضافة إلى القيادة داخل المستطيل الأخضر.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 10373كريم بنزيما
  • 1223خاليدو كوليبالي
  • 1864روبرتو فيرمينو
  • 967نجولو كانتي
  • 2476مارسيلو بروزوفيتش
  • 2458صفقة أخرى
19361 الأصوات

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