"اللاعبون سيبردون" .. مدرب كولومبيا ينتقد موعد ظهور شاكيرا بنهائي كوبا أمريكا

موعد ظهور شاكيرا بنهائي كوبا أمريكا يتسبب في مشكلة

انتقد نيستور لورينزو مدرب منتخب كولومبيا الموعد الذي سيشهد ظهور النجمة شاكيرا خلال مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 ضد الأرجنتين.

ومن المقرر أن تظهر شاكيرا بين شوطي المباراة، حيث ستمتد فترة الاستراحة من 15 إلى 25 دقيقة، الأمر الذي أبدى مدرب كولومبيا اعتراضه عليه.

وقال لورينزو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "يجب أن تكون المباراة مثل أي مباراة أخرى، وأن تكون فترة الراحة هي 15 دقيقة فقط وفقًا للوائح، فالاتحاد الدولي (فيفا) يفرض عقوبات لو تأخرنا دقيقة واحدة عن النزول لخوض الشوط الثاني في أي مواجهة".

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وأضاف: "عندما دخلنا في الدقيقة 16 من الاستراحة، تعرضنا للعقوبة، والآن هناك عرض وعلينا أن نخرج في الدقيقة 20 أو 25، فهذا الأمر قد يؤثر على الحالة البدنية للاعبين، لأنهم قد يبردون كثيرًا".

وستكون شاكيرا هي أول فنانة غنائية تقدم عرضًا موسيقيًا خلال استراحة ما بين الشوطين في نهائي كوبا أمريكا، حيث شاركت من قبل في 3 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة سوبر بول 2020".

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الكولومبي فجر الإثنين، في مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024، بالبطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.