بعدما دعم الكويت على حساب الأخضر .. محمد السويلم يستفز جمهور المنتخب السعودي بتصرف جديد عقب وداع خليجي 26 على يد عمان

تصريح في برنامج "المجلس" أثار الجدل حول الإعلامي السعودي..

أحد أبطال المشهد في النسخة الحالية من كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26" هو برنامج "المجلس" عبر شبكة قنوات "الكاس" القطرية، في ظل المواقف الغريبة والتصريحات الرنانة التي خرجت منه وأثارت الجدل على مدار أيام البطولة.

آخر تلك المواقف صدر من محمد السويلم؛ الإعلامي الرياضي السعودي، الذي ظهر قبل نصف النهائي الذي يشارك به المنتخب السعودي رفقة نظيره العماني والبحريني والكويتي، ليقول: "أتمنى وأتوقع أن يكون بطل النسخة الحالية هو المنتخب الكويتي".

هذا التصريح تسبب في هجوم جم على السويلم، ليخرج مبررًا موقفه: "أمنياتي للكويت من بداية البطولة، كما كانت أمنياتي للعراق وكل المنتخبات، للعلم تمنيت فوز الكويت بالبطولة ولم أتمنى خسارة السعودية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الأخير، ودع المنتخب السعودي البطولة الخليجية اليوم الثلاثاء، بالهزيمة أمام عمان (2-1)، وكذلك خرجت الكويت بالهزيمة أمام البحرين (1-0)، في نصف النهائي.

لكن ورغم أن نيران ذاك التصريح لم تهدأ بعد، استفز السويلم السعوديين بتفاعله مع تأهل المنتخب العماني لنهائي البطولة لمواجهة البحرين.

الناقد الرياضي ببرنامج "المجلس" كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تحية مملوءة بالحب والتقدير لكل شعب عمان الشقيقة بمناسبة فوزكم المستحق والتأهل لنهائي خليجي 26 بالكويت، ألف مبروك وتستاهلون".

استخدام السويلم للفظ "فوز مستحق" و"تستاهلون" في تغريدته لم يعجب السعوديين الذي واصلوا هجومهم عليه.

يذكر أن النهائي سيجمع عمان بالبحرين في الرابع من يناير المقبل، على استاد جابر الأحمد الدولي.