دوري أبطال آسيا | الكويت يخطف بطاقة التأهل من الفيصلي بهدف في الدقيقة الـ118

مباراة كادت أن تصل لركلات الجزاء الترجيحية

نجح الكويت الكويتي في تخطي مستضيفه الفيصلي الأردني في الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال آسيا بعدما هزمه في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني بنتيجة 2-1.

وكان اللقاء في طريقه لركلات الجزاء الترجيحية قبل أن يخطف فهد الهاجري هدف الفوز الثمين للكويت عند الدقيقة الـ118 من المباراة، والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

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وجاءت المباراة متوسطة المستوى والإثارة، وقد تبادل الطرفان فترات الأفضلية والسيطرة لكن دون الكثير من المحاولات الهجومية الجيدة ومع القليل من الفرص الخطيرة والمحققة.

ونجح الفيصلي في التقدم أولًا برأسية أنس عابد تابع بها تمريرة عرضية من ركلة ركنية عند الدقيقة العاشرة، وقد اعترض لاعبو الكويت على وجود لمسة يد لكن الحكم لم يلتفت لهم.

الفريق الضيف على استاد عمان الدولي نجح بالوصول لهدف التعادل من كرة ثابتة أخرى، إذ تابع يوسف ناصر برأسه تمريرة عرضية من ركلة ثابتة عند الدقيقة الـ33.

وكاد الكويت أن يحسم اللقاء في الوقت الأصلي بهدف قاتل أحرزه الوافد الجديد علاء عباس عند الدقيقة الـ85 لكن الحكم ألغاه لوجود لمسة يد ضد المهاجم العراقي الذي انضم للكويت رفقة مواطنه أمجد عطوان والبرازيلي بيسمارك في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

الكويت نجح في خطف بطاقة التأهل قبل الوصول لركلات الجزاء الترجيحية، وسيواجه في الدور القادم الاستقلال الإيراني في طهران، وإن فاز عليه سيلعب ضد الريان القطري في المباراة الحاسمة الأخيرة قبل دور المجموعات الذي سينطلق في فبراير القادم.