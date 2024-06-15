"الكوريون متشابهون".. لاعب توتنهام يعتذر عن إهانته العنصرية لسون!

"مجرد مزحة سخيفة"

خرج رودريجو بينتانكور لاعب وسط توتنهام، من أجل للاعتذار على المزحة العنصرية التي ألقاها تجاه زميله سون هيونج مين.

بينتانكور أثار حالة من الجدل بعد ظهوره مؤخرًا على تلفزيون أوروجواي، عندما طلب منه أحد المحاورين قميصه، فأجابه بأنه يجب أن يأخذ القميص من ابن عم سون هيونج مين، لأن الكوريون جميعهم متشابهون.

وحرص صاحب الـ26 سنة على إصدار اعتذار علني لزميله من أجل تهدئة الأوضاع، بعد الثورة الهائلة التي تعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال لاعب يوفنتوس السابق عبر موقع "إنستجرام":"أخي سوني، أعتذر لك عما حدث، لقد كانت مجرد مزحة سيئة للغاية، أنت تعرف قدر حبي لك، لن أقلل من احترامك أو أؤذيك أو أي شخص آخر".

جدير بالذكر أن بيتانكور يستعد للتواجد مع منتخب أوروجواي في كوبا أمريكا 2024، حيث يلعب الفريق أمام بنما في أولى مبارياته بالبطولة.