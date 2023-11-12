الكل ينتقد التحكيم الإنجليزي .. دي زيربي: لا أفهم 80% من القرارات!

علامات استهام كبيرة حول التحكيم الإنجليزي...

استمر التحكيم الإنجليزي، في قراراته المثيرة للجدل والتي كان آخرها في مباراة برايتون، وشيفيلد يونايتد في لجولة الثانة عشر من الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت بطاقة حمراء من نصيب محمود داود لاعب برايتون، بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي شيفيلد يونايتد.

ومن جانبه فتح روبيرتو دي زيربي المدير الفني لنادي برايتون، النار على التحكيم الإنجليزي، في تصريحات عقبت اللقاء وشدد على عدم فهمه وتقبله للكثير من القرارات.

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وقال دي زيربي في تصريحات صحفية: "كي أكون صادقًا وصريحًا، أنا لا أحب 80% من الحكام الإنجليزي، هذا ليس شيًا جيدًا ولكني لا أحبهم، لا أحب سلوكهم على أرضية الملعب".

وعن طرد لاعب فريقه، قال المدرب الإيطالي: "إذا رأينا القواعد الجديدة فهي بطاقة حمراء واضحة، عندما كنت لاعبًا وكان يحدث مثل تلك المواقف لم يكن الحل هو البطاقة الحمراء".

وأتم تصريحاته قائلًا: "إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي لا تكون متأكدًا بنسبة كبيرة من صحة القرارات، في البلاد الأخرى يمكن التأكد أن الحكام دائمًا على حق، في إنجلترا نحن لا نستطيع فعل ذلك".