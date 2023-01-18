الكل يعشق نجم النصر.. مشجع يحصل على وشم باسم ورقم رونالدو

حب لا ينتهي لرونالدو من مشجعيه

قام أحد عشاق كريستيانو رونالدو بالحصول على وشم يحمل اسم البرتغالي ورقمه 7 تعبيرًا عن حبه للاعب.

رونالدو أحد أكبر الرياضين أصحاب قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، تمتد ى ما وراء الأندية التي لعب لها.

وقام شاب هندي يدعى بارثيبان بنشر مقطع فيديو على حسابه على انستجرام أثناء حصوله على وشم يحمل اسم ورقم رونالدو.

وفي حديثه لنيو فلاش قال:" أنا معجب كبير برونالدو، أحب أسلوبه وعمله الشاق، لقد جاء أيضًا من عائلة من الطبقة المتوسطة ويمكنني أن أشعر به، أعشقه كثيرًا، لذلك قررت أن أرسم اسمه ورقمه".

وأضاف:" لقد جعل بلاده دولة معروفة في جميع أنحاء العالم، أعرف أن رونالدو لا يحب الوشم، لكني قمت به لنفسي وشعرت بالحزن عندما خسرت البرتغال في كأس العالم، كنت متأثراً عندما بكى".

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من المقرر أن يخوض رونالدو أول مباراة له مع النصر السعودي، أمام باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض على ستاد الملك فهد الدولي يوم الخميس.