الكل ضد روبياليس .. مدرب منتخب إسبانيا يفتح النار على رئيس الاتحاد!

تصريحات مثيرة من مدرب منتخب إسبانيا ضد رئيس الاتحاد

أصدر لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، بيانًا رسميًا اليوم السبت تعليقًا على أزمة رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، مع لاعبة المنتخب الإسباني أثناء نهائي مونديال السيدات.

وأثار تصرف رئيس الاتحاد الإسباني مع لاعبة المنتخب جينيفر هيرموسو، وتقبيله لها بشكل مبالغ فيه أثناء تواجدهم على منصة التتويج للاحتفال بفوزهم ببطولة كأس العالم للسيدات، جدلًا كبيرًا.

وقال مدرب المنتخب الإسباني في بيانه: "إن تصرف لويس روبياليس، لم يحترم الحد الأدنى من البروتوكول الذي يجب اتباعه في هذه الاحتفالات، وهي ليست مناسبة لشخص يمثل كرة القدم الإسبانية بأكملها".

وتابع: "لقد اعترف هو نفسه علنًا بعدم ملاءمة أسلوبه وسلوكه وأكد ذلك في رسالة مرسلة، وأرفض أي عمل من أعمال العنف الجنسي وأنه لا مجال لاتخاذ مواقف بسيطة عند التعامل مع هذا النوع من المواقف".

وأضاف: "أريد إنهاء هذه الأزمة غير السارة في أقرب وقت ممكن من أجل مصلحة كرة القدم الإسبانية وأن تتخذ الهيئات المختصة القرارات المناسبة في أسرع وقت".

كما أعرب دي لا فوينتي، عن أسفه العميق للأحداث التي وقعت، وخاصة لأنها طغت على إنجاز المنتخب الإسباني للسيدات بتحقيقهم لقب كأس العالم، وتشوه صورة كرة القدم الإسبانية على المستوى المحلي والدولي.