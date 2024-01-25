"الكلمة الأخيرة' في مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد

انتهاء جدل كريم بنزيما في نادي الاتحاد..

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"الفرنسي كريم بنزيما مستمر أم سيغادر؟".. السؤال الذي شغل تفكير جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، طوال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط أنباء عن رغبته في الرحيل، ودخوله في خلافات مع الإدارة والمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وفي هذا السياق.. كشفت مصادر برنامج "برا 18"، عن أن جميع الأخبار التي تم تداولها عن المهاجم الفرنسي وعلاقته مع الاتحاد، طوال الفترة الماضية، كاذبة.

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وقال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، مقدم البرنامج: "حسب مصادر (برا 18) عالية الموثوقية.. كل الأخبار السابقة والأحاديث عن كريم بنزيما، غير صحيحة، وهذه هي النهاية".

الحميدي أعلن استمرار بنزيما، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وعدم رحيله خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، سجل 12 هدفًا وصنع 5 آخرين، في 20 مباراة رسمية مع العميد الاتحادي، بمختلف المسابقات.

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