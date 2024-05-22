الكلمة الأخيرة .. بيريز يمنح ماكرون الرد النهائي حول مشاركة مبابي في الأولمبياد!

محادثة دارت بينهما في العاصمة الفرنسية باريس

رد صاعق من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشاركة كيليان مبابي في أولمبياد باريس 2024.

مبابي أعلن رسميًا رحيله عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل، وكل المؤشرات تؤكد أنه اتفق بالفعل مع ريال مدريد، وسط تساؤلات حول موقفه من المشاركة في الأولمبياد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن بيريز تواجد في باريس، أمس، الثلاثاء، لحضور حفل الذكرى السنوية للاتحاد الدولي لكرة القدم، ومرور 120 عامًا على تأسيس الهيئة الحاكمة للعبة.

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وأشارت إلى أن رئيس ريال مدريد دخل في محادثة مع ماكرون، حول إمكانية انضمام مبابي للمنتخب الفرنسي الأولمبي بقيادة تييري هنري للظهور في الأولمبياد، وهو الطلب الذي رفضه بيريز تمامًا، رغم محاولات الرئيس الفرنسي لإقناعه بالعدول عن موقفه المعروف مُسبقًا.

ويعني ذلك أنن مبابي سينضم إلى ريال في نهاية شهر يوليو أو أوائل أغسطس بعد انتهاء العطلة الخاصة ببطولة اليورو، ومن المرجح أن يتم تقديمه بشكل رسمي للجماهير خلال هذه الفترة.

وبعد الرفض القاطع من بيريز لظهوره في الأولمبياد، سينضم المهاجم الفرنسي بشكل طبيعي للفترة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد، وسينتهز ريال مدريد شعبية اللاعب الهائلة للاحتفال بتقديمه أمام الجماهير الأمريكية، كأكبر صفقة في تاريخ النادي منذ التعاقد مع كريستيانو رونالدو في 2009.