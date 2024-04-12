الكلمة الأخيرة .. "المسابقات" تحسم مصير كلاسيكو الهلال والأهلي وجورج جيسوس يرد

خطاب من "المسابقات" إلى نادي الهلال..

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حسمت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، مساء الجمعة، قرارها النهائي بشأن تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي، في دوري روشن 2023-2024.

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الهلال يحل ضيفًا على الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تأتي بين مباراتي العين الإماراتي، في ذهاب وإياب نصف نهائي أبطال آسيا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج، رفضت "المسابقات" في خطاب رسمي للزعيم الهلالي، تأجيل كلاسيكو الأهلي؛ حيث ثبتت موعدها في الوقت المحدد مسبقًا.

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الفراج كشف عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن أن اللجنة ذكرت في خطابها الرسمي الموجه إلى الهلال، أن ضغط المباريات؛ هو ضريبة الفريق الذي ينافس على كافة البطولات، ولذلك عليه أن يتقبل الروزنامة وعدم التأجيل.

وفي نفس السياق.. أشار الإعلامي الرياضي، إلى أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، اجتمع مع لاعبيه، ووجه لهم رسالة حاسمة؛ بعد خطاب لجنة المسابقات.

وأوضح وليد الفراج، أن جيسوس طلب من نجوم الزعيم الهلالي، بذل مزيد من الجهد، مع هذا الضغط الكبير في المباريات، والتركيز على تحقيق الانتصار أمام العين والأهلي.

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