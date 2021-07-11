الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يزال لا يصدق نفسه بعد تحقيق لقب كوبا أمريكا لمنتخب بلاده!

أكد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين على سعادته الغامرة بلقب كوبا أمريكا 2021 الذي حققه لتوه مع فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليونيل، وأكد خلالها أن العمل الجماعي وجهد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب كانا السبب الأساسي في ذلك اللقب.

وقال ميسي: "لقد حلمت بذلك مرات عديدة، لقد فكرت في عائلتي ووالدي وأشقائي، لقد عانينا كثيرًا، لقد عاشوا تلك اللحظات معي في الكثير من المرات".

وأضاف: "تم احتجازنا لعدة أيام دون أن نستطيع رؤية عائلاتنا، لكن هدفنا كان واضحًا وحققناه، لقد أصبحنا الأبطال والسعادة وصلت لمستويات جنونية".

وأكمل قائد المنتخب الأرجنتيني: "لا أزال لا أصدق الذي حدث، نحن سعداء للغاية ونحتفل، ما حدث سيبقى في التاريخ للأبد".

وأردف أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021: "لقد أخبرت زملائي إنهم مستقبل المنتخب الأرجنتيني، وكنت محقًا عندما قلت لهم ذلك".

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وأنهى كلماته: "سكالوني يستحق الثناء على ما بناه للأرجنتين، لقد مرت ثلاث سنوات منذ بدايته، وعرف كيف يجمع تلك المجموعة المميزة التي تريد الفوز دائمًا، لقد غبنا عن تلك البطولة لفترة طويلة، والآن حققناها على يده".

جدير بالذكر أن ميسي كان هداف البطولة برصيد أربعة أهداف، بالرغم من عدم تسجيله في مواجهة البرازيل باللقاء النهائي.